В Литве депутат захотел стать президентом после антисемитских высказываний

Delfi: в Литве депутат Жемайтайтис нарушил присягу антисемитскими высказываниями

В Литве депутат Сейма Ремигиюс Жемайтайтис нарушил присягу парламентария и конституцию страны антисемитскими высказываниями в социальных сетях. Об этом сообщает издание Delfi со ссылкой на постановление Конституционного суда республики.

«Депутат Сейма Ремигиюс Жемайтайтис, распространяя информацию уничижительного, высмеивающего и, следовательно, унижающего человеческое достоинство содержания, демонстрирующую ненависть к отдельным лицам по признаку их национальности, нарушил закрепленный в преамбуле Конституции императив соблюдения национального порядка, (... ) присягу депутата Сейма», — заявил председатель Конституционного суда Литвы Гинтарас Года. Уточняется, что заключение суда не подлежит обжалованию. В соответствии с ним Сейм республики может поставить вопрос об аннулировании депутатского мандата Жемайтайтиса.

Однако после оглашения решения суда парламентарий сообщил, что сам намерен покинуть Сейм. При этом депутат подчеркнул, что не сожалеет о своих высказываниях и собирается обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Жемайтайтис также рассказал о планах в ближайшее время поехать по регионам Литвы для проведения президентской избирательной кампании.

Ранее мэра города Каунас в Литве Висвалдаса Матийошайтиса обвинили в помощи России. Поводом для этого стали перевозки компанией, входящей в его холдинг, санкционных продуктов на территорию РФ.