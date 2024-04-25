Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:00, 25 апреля 2024Бывший СССР

В Литве депутат захотел стать президентом после антисемитских высказываний

Delfi: в Литве депутат Жемайтайтис нарушил присягу антисемитскими высказываниями
Ремигиюс Жемайтайтис

Ремигиюс Жемайтайтис. Фото: ArmanaviciusZalieckasDeividas / Wikipedia

В Литве депутат Сейма Ремигиюс Жемайтайтис нарушил присягу парламентария и конституцию страны антисемитскими высказываниями в социальных сетях. Об этом сообщает издание Delfi со ссылкой на постановление Конституционного суда республики.

«Депутат Сейма Ремигиюс Жемайтайтис, распространяя информацию уничижительного, высмеивающего и, следовательно, унижающего человеческое достоинство содержания, демонстрирующую ненависть к отдельным лицам по признаку их национальности, нарушил закрепленный в преамбуле Конституции императив соблюдения национального порядка, (... ) присягу депутата Сейма», — заявил председатель Конституционного суда Литвы Гинтарас Года. Уточняется, что заключение суда не подлежит обжалованию. В соответствии с ним Сейм республики может поставить вопрос об аннулировании депутатского мандата Жемайтайтиса.

Однако после оглашения решения суда парламентарий сообщил, что сам намерен покинуть Сейм. При этом депутат подчеркнул, что не сожалеет о своих высказываниях и собирается обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Жемайтайтис также рассказал о планах в ближайшее время поехать по регионам Литвы для проведения президентской избирательной кампании.

Ранее мэра города Каунас в Литве Висвалдаса Матийошайтиса обвинили в помощи России. Поводом для этого стали перевозки компанией, входящей в его холдинг, санкционных продуктов на территорию РФ.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      В зоне СВО задержали двух военных. Их подозревают в массовых расправах

      Пожилая женщина обворовала несколько домов в крупном городе на 337 тысяч рублей

      Полковник рассказал о работе «защитного купола» над Запорожьем

      Друг Пугачевой рассказал о влиянии концерта в Чернобыле на здоровье артистки

      В России разработают «убийц мостов»

      Незнакомец оплевал стримеру лицо во время онлайн-трансляции

      Грозивший взорвать пустой самолет россиянин пошел под суд

      Названа самая слабая из валют развитых стран

      В Литве депутат захотел стать президентом после антисемитских высказываний

      Стали известны результаты экспертизы крушения Ту-154 президента Польши

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше