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06:55, 25 апреля 2024Россия

В России исключили антибиотики из стандарта лечения ОРВИ

Минздрав исключил антибиотики из стандарта лечения ОРВИ

Фото: Unsplash

Минздрав России исключил антибиотики из списка зарегистрированных лекарств для лечения ОРВИ, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В новую версию включили другие препараты, например «Кагоцел». Помимо этого в список инструментальных методов лечения заболевания добавили пульсоксиметрию.

В документе расширили и перечень медицинских услуг для диагностики ОРВИ. Теперь стало возможно получить помощь акушера-гинеколога, гематолога и пульмонолога.

В середине апреля врач Александра Филева рассказала, что у большинства россиян весной снижается имунитет, из-за чего в это время года обостряются многие заболевания.

Среди них — простудные заболевания, а также циститы, гайморит, ларингит, отит, герпес. «При резкой смене температуры иммунная система ослабевает и организм становится более уязвимым для патогенных микробов», — заявила специалист. Она объяснила, что из-за сильных перепадов температуры в течение дня сложно одеться по погоде, поэтому для ОРВИ и других инфекций создаются идеальные условия.

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      Сергей Грехов
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