В России исключили антибиотики из стандарта лечения ОРВИ
Минздрав России исключил антибиотики из списка зарегистрированных лекарств для лечения ОРВИ, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В новую версию включили другие препараты, например «Кагоцел». Помимо этого в список инструментальных методов лечения заболевания добавили пульсоксиметрию.
В документе расширили и перечень медицинских услуг для диагностики ОРВИ. Теперь стало возможно получить помощь акушера-гинеколога, гематолога и пульмонолога.
В середине апреля врач Александра Филева рассказала, что у большинства россиян весной снижается имунитет, из-за чего в это время года обостряются многие заболевания.
Среди них — простудные заболевания, а также циститы, гайморит, ларингит, отит, герпес. «При резкой смене температуры иммунная система ослабевает и организм становится более уязвимым для патогенных микробов», — заявила специалист. Она объяснила, что из-за сильных перепадов температуры в течение дня сложно одеться по погоде, поэтому для ОРВИ и других инфекций создаются идеальные условия.