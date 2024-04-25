В России исключили антибиотики из стандарта лечения ОРВИ

Минздрав исключил антибиотики из стандарта лечения ОРВИ

Минздрав России исключил антибиотики из списка зарегистрированных лекарств для лечения ОРВИ, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В новую версию включили другие препараты, например «Кагоцел». Помимо этого в список инструментальных методов лечения заболевания добавили пульсоксиметрию.

В документе расширили и перечень медицинских услуг для диагностики ОРВИ. Теперь стало возможно получить помощь акушера-гинеколога, гематолога и пульмонолога.

В середине апреля врач Александра Филева рассказала, что у большинства россиян весной снижается имунитет, из-за чего в это время года обостряются многие заболевания.

Среди них — простудные заболевания, а также циститы, гайморит, ларингит, отит, герпес. «При резкой смене температуры иммунная система ослабевает и организм становится более уязвимым для патогенных микробов», — заявила специалист. Она объяснила, что из-за сильных перепадов температуры в течение дня сложно одеться по погоде, поэтому для ОРВИ и других инфекций создаются идеальные условия.

