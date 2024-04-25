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19:04, 25 апреля 2024Экономика

В России начнут производить новые китайские электромобили

В 2024 году в РФ начнут выпуск новых китайских электрокаров под брендом Evolute
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В 2024 году в России начнут производить электромобили нового китайского бренда под маркой Evolute. Об этом со ссылкой на источник в автомобильной отрасли пишет РИА Новости.

Новая марка еπ («ипай», является суббрендом Dongfeng) была презентована на Пекинском международном автосалоне. По словам собеседника агентства, в РФ планируется выпуск обеих моделей бренда — кроссовера 008 и хэтчбека 007, а на запуск крупноузловой сборки потребуется несколько месяцев.

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Источник рассказал, что электрокары относятся к среднему классу, который слабо представлен на российском рынке. Ранее в этом сегменте доминировал Volkswagen, сейчас на его место должны прийти другие производители, добавил он. Бренд еπ позиционирует себя как промежуточное звено между премиальным Voyah и массовыми моделями Dongfeng. Гибридный кроссовер L7 последнего также может быть локализован в России под брендом Evolute, добавил собеседник.

Ранее стало известно, что на бывшем заводе Mercedes в Солнечногорском округе Подмосковья с мая начнут выпускать китайские автомобили. Глава Московской области Андрей Воробьев отметил, что эти машины «по качеству ничем не уступают». Также губернатор добавил, что осенью в Подмосковье китайские инвесторы планируют запустить производство автомобильных деталей, в которое инвестируют 2,5 миллиарда рублей.

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