В России запустят поезд с вагоном-спа и сауной

В России впервые запустят поезд «Жемчужина Кавказа» с вагоном-спа и сауной

В России впервые запустят туристический поезд с сауной. Уникальный вагон-спа войдет в состав обновленного круизного поезда «Жемчужина Кавказа»,сообщили в «Федеральной пассажирской компании» (ФПК).

Внутри спа-вагона имеются душевые кабины, инфракрасная сауна, а также зона отдыха. Максимальная вместимость составит шесть человек, а минимальное время пребывание — полтора часа. Воспользоваться финской баней можно будет по предварительной записи. Стоимость посещения не уточняется, однако известно, что в нее войдут душевые принадлежности, травяной чай и закуски.

Помимо этого, в спа-вагоне пассажирам будут доступны услуги стирки и глажки белья, соответствующий заказ можно будет оформить у проводника.

Также в штабном вагоне полностью обновленного состава «Жемчужина Кавказа» впервые появится ресепшен. Кроме того, изменился интерьер поезда: теперь каждый из вагонов оформлен по мотивам одной из республик маршрута.

«"Жемчужина Кавказа" — это "отель на колесах", в состав которого включены вагоны купе, СВ, люкс и вагон-душ. В вагоне-ресторане можно заказать блюда кавказской кухни, а в вагоне-баре для туристов проводится анимационная программа», — напомнили в ФПК.

Поезд «Жемчужина Кавказа» курсирует по маршруту Москва — Ростов–на-Дону — Майкоп — Владикавказ — Грозный — Дербент — Махачкала — Нальчик и обратно. В 2024 году «Жемчужина Кавказа» совершит 21 рейс из Москвы, первый поезд отправится на юг 26 апреля. Время в пути составляет шесть-семь дней.

Также для жителей Тюмени запустят отдельный рейс, который отправится 8 мая.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поезда должны доезжать из столицы до Черного моря быстрее. По его словам, время в пути пассажирских поездов от столицы до Черноморского побережья необходимо сократить до 16 часов.