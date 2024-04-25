В российском регионе 52-летний мужчина попался на краже брендовых сумок

В Котельниках росгвардейцы задержали мужчину, совершившего кражу брендовых сумок

В Котельниках росгвардейцы задержали 52-летнего мужчину, который украл из бутика брендовые сумки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Сейчас мужчина доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства.

По данным силовиков, сотрудники Росгвардии приехали на вызов охранника магазина брендовых вещей. Он рассказал, что увидел в торговом зале неизвестного мужчину, который неделю назад вместе с тремя подельниками совершил здесь кражу брендовых сумок на сумму более 52 тысяч рублей. Слова охранника подтвердила съемка с камер видеонаблюдения. Она показала, что в тот день подельники задержанного отвлекали охранника бутика, тогда, когда сам подозреваемый поэтапно выносил сумки из магазина.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье 21-летний владелец пункта выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries (WB) украл товар с собственной точки на пять миллионов рублей.