В российском регионе рецидивист устроил стрельбу недалеко от ночного клуба

В Улан-Удэ рецидивист устроил стрельбу из травматического оружия и ранил мужчину

В Улан-Удэ 40-летний рецидивист устроил стрельбу из травматического оружия недалеко от ночного клуба. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД Бурятии.

По данным полиции, инцидент произошел утром 21 апреля у дома №9 на улице Сахьяновой. Тогда камера видеорегистратора сняла момент, как несколько мужчин убегали под звуки выстрелов. Один из них упал на асфальт. Пострадавший получил ранение из травматического оружия.

Спустя некоторое время злоумышленника, устроившего стрельбу, задержали. Им оказался неоднократно ранее судимый местный житель. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Он заключен под стражу.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге двое школьников 15 и 16 лет устроили стрельбу в окна студенческого общежития университета морского и речного флота имени адмирала Макарова.