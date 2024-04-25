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11:08, 25 апреля 2024Россия

В российской станице депутат избила активистку за съемку на заседании

В станице на Кубани депутат избила активистку за съемку на заседании

В станице Алексеевской на Кубани депутат избила активистку за съемку на заседании. Действия россиянки попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Kub Mash.

На представленном ролике видно, как одна из присутствующих на заседании женщин достала телефон. Это не понравилось депутату. Сначала она грубо отчитала пришедшую жительницу, а затем набросилась на нее с кулаками.

Пострадавшая активистка отметила, что депутат ударила ее по голове и руке, а также отхлестала пачкой бумаги по лицу. Заседание в тот день так и не провели. Жительница станицы написала в полицию заявление о побоях.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин поделился с россиянами советом по избавлению от сорняков. Парламентарий напомнил, что вручную удалять сорняки трудоемко — лучше использовать тепло и применять садовый факел.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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