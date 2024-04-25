Владельца майнинговых ферм задержали из-за ущерба в 190 миллионов рублей

Под Новосибирском задержали майнера, причинившего ущерб в 190 млн рублей

Под Новосибирском полицейские задержали 35-летнего майнера, который причинил ущерб региону в размере более 190 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержанный являлся одним из владельцев нескольких майнинговых ферм. Он работал с 39-летним местным жителем. Подельник занимал должность в одном из профильных учреждений, где, воспользовавшись служебным положением, за вознаграждение организовал нелегальное подключение оборудования к высоковольтным линиям электросетей.

По данным правоохранителей, в отношении обоих фигурантов возбуждены уголовные дела по статьям 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием»), 290 УК РФ («Получение взятки») и 291 УК РФ («Дача взятки»). Один из задержанных арестован, второму избрана мера пресечения о подписке о невыезде.

Как уточнила официальный представитель МВД России, полицейские обнаружили ферму для майнинга криптовалюты в результате работы над информацией об аномальной нагрузке на электрические сети в регионе. Правоохранители провели обыск. В результате оперативники изъяли около пяти тысяч единиц различного оборудования.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту пропажи майнингового оборудования, изъятого сотрудниками отдела УМВД по Наро-Фоминскому городскому округу у криптовалютчиков.

