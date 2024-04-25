Японский остров остался без света из-за сбоя

На японском острове Мияко восстановили подачу электроэнергии после сбоя

В Японии остров Мияко практически целиком остался без света из-за сбоя по неизвестной причине, однако спустя несколько часов подачу электроэнергии восстановили. Об этом сообщила компания-поставщик Okinawa Electric Power Company.

Инцидент произошел ночью четверга, 25 апреля. «Сегодня в 3:12 (21:12 среды по московскому времени) произошло отключение электроэнергии по всей территории Миякодзимы. В настоящее время мы изолировали предполагаемую причину аварии и восстановили подачу электроэнергии в 11:42 (05:42 по московскому времени)», — сказано в сообщении организации. Возможной причиной сбоя в компании назвали неисправность оборудования на электростанции.

Ранее телеканал NHK сообщал, что на острове Мияко были обесточены 24,4 тысячи домов — это почти все находящиеся на острове жилые постройки. По причине отключения электричества больницам, расположенным на острове, пришлось отменить прием пациентов и плановые операции, за исключением неотложных случаев. Многие магазины были закрыты, а движение транспорта на улицах регулировалось вручную.

Днем ранее стало известно, что в Японии возобновили сброс слаборадиоактивной воды с поврежденной атомной электростанции «Фукусима-1» после приостановки.