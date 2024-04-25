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11:44, 25 апреля 2024Россия

Жену бывшего главы Верховного суда Чечни госпитализировали

Жену бывшего главы Верховного суда Чечни Мусаеву госпитализировали из колонии

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Жену бывшего главы Верховного суда Чечни Сайди ЯнгулбаеваЗарему Мусаеву — госпитализировали из колонии. Об этом стало известно ее сыну Абубакару Янгулбаеву, свой комментарий по ситуации он привел в Telegram-канале.

Молодой человек отметил, что, по данным его источников, состояние Мусаевой резко ухудшилось. «Она не может теперь передвигаться даже на костылях», — написал Янгулбаев.

По его словам, мать везут в больницу. Других подробностей на данный момент он не раскрыл.

19 апреля медкомиссия постановила, что у Мусаевой нет заболеваний, которые могли бы стать причиной освобождения из колонии.

В марте сообщалось, что кассационный суд смягчил на три месяца приговор Зареме Мусаевой и назначил ей четыре года девять месяцев колонии-поселения.

Зарема Мусаева — супруга бывшего судьи Верховного суда в отставке Сайди Янгулбаева и мать чеченских правозащитников Абубакара и Ибрагима Янгулбаевых. В январе 2022 года ее забрали из дома в Нижнем Новгороде чеченские полицейские и доставили на допрос в Грозный. Глава Чечни Рамзан Кадыров уверял, что Мусаева якобы напала на полицейского и чуть не выколола тому глаз.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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