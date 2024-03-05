Приговор жене бывшего чеченского судьи смягчили

В Пятигорске суд смягчил приговор жене бывшего судьи Зареме Мусаевой

Пятый кассационный суд общей юрисдикции в Пятигорске смягчил приговор Зареме Мусаевой, жене бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. Об этом сообщает ТАСС.

В июле 2023 года женщину приговорили к пяти с половиной годам колонии за применение насилия к сотруднику полиции и мошенничество. В сентябре того же года суд сократил срок наказания на полгода. Сейчас его урезали до четырех лет и девяти месяцев колонии.

В 2022 году Мусаева отказалась от услуг адвоката.