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16:30, 5 марта 2024Силовые структуры

Приговор жене бывшего чеченского судьи смягчили

В Пятигорске суд смягчил приговор жене бывшего судьи Зареме Мусаевой

Кадр: Telegram-канал «Подъем»

Пятый кассационный суд общей юрисдикции в Пятигорске смягчил приговор Зареме Мусаевой, жене бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. Об этом сообщает ТАСС.

В июле 2023 года женщину приговорили к пяти с половиной годам колонии за применение насилия к сотруднику полиции и мошенничество. В сентябре того же года суд сократил срок наказания на полгода. Сейчас его урезали до четырех лет и девяти месяцев колонии.

В 2022 году Мусаева отказалась от услуг адвоката.

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