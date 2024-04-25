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12:11, 25 апреля 2024Путешествия

Жесткая посадка двухпалубного Boeing с пассажирами на борту попала на видео

Лайнер Lufthansa Airlines дважды подскочил на полосе при посадке в Лос-Анджелесе

Самолет Lufthansa Airlines был вынужден прервать приземление, потому что дважды подскочил на взлетно-посадочной полосе. Жесткая посадка попала на видео, которым поделился YouTube-канал Airline Videos.

Двухпалубный Boeing 747 с пассажирами на борту прилетел в аэропорт Лос-Анджелеса из Франкфурта 23 апреля. На опубликованных кадрах видно, что, когда шасси воздушного судна коснулись земли, из-под колес вырвалось облако белого дыма. Лайнер резко дернулся вверх, а потом снова ударился о полосу.

После этого пилоты решили уйти на второй круг и подняли самолет в небо. Автор портала Кевин Рэй назвал случившееся самой жесткой посадкой, которую он видел за время ведения трансляций.

Уточняется, что в итоге самолет облетел аэропорт и без проблем приземлился. Неизвестно, что стало причиной нештатной ситуации.

Ранее в Баку Boeing авиакомпании Air France совершил экстренную посадку из-за дыма на борту. После приземления 280 пассажиров рейса немедленно эвакуировали из самолета.

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      Мария Борисова
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