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11:21, 25 апреля 2024Россия

Жителей Крыма предупредили о военных учениях

Администрация Феодосии предупредила о военных учениях со стрельбой в Крыму

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Крыму пройдут военные учения со стрельбой. Об этом сообщила администрация Феодосии в Telegram-канале.

«Сегодня, 25 апреля, с 11:00 до 13:00 в Феодосии будут проходить тренировочные учения со стрельбой. Просим сохранять спокойствие», — говорится в сообщении.

Помимо этого, учения пройдут и в Новороссийске. Как уточнила местная администрация, они состоятся вечером 25 апреля. Военнослужащие отработают действия по отражению нападения безэкипажных катеров и дронов, а также выполнят стрельбы из артиллерийской установки с молов Военной гавани.

Утром 25 апреля в Севастополе приостанавливал движение морской пассажирский транспорт. Помимо этого, движение автомобилей по Крымскому мосту было временно перекрыто.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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