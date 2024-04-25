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00:30, 25 апреля 2024Из жизни

Знакомая Кейт Миддлтон построила секс-империю с оргиями для простолюдинов

Фото: Jon Furniss / Invision / AP

Знакомая принцессы Кейт Миддлтон, 46-летняя Эмма Сэйл, оказалась организатором оргий для среднего класса. Об этом сообщает Daily Mail.

Женщина происходит из хорошей семьи: в детстве она училась в одной привилегированной школе с будущей женой принца Уильяма, они вместе занимались греблей. У Сэйл трое детей, она председатель попечительского совета частной школы, в которой они учатся. Однако школьная подруга Кейт Миддлтон занимает должность генерального директора организации, которая устраивает секс-вечеринки, ориентированные на женское удовольствие. Ее секс-империя существует уже почти 20 лет и оценивается в 15 миллионов фунтов стерлингов (1,7 миллиарда рублей).

Организация проводит вечеринки доступные как для состоятельных аристократов, так и для простолюдинов. Оргии проходят как в клубах, так и в старинных замках и подземных клубах-кабаре. На них действуют два основных правила: во-первых, одиноким мужчинам вход запрещен, во-вторых, инициативу всегда должна проявлять женщина. Членство в клубе стоит до 200 фунтов стерлингов (23,3 тысячи рублей) в месяц.

Сэйл призналась, что главная цель ее бизнеса — дестигматизировать отношение к женской сексуальности.

Когда я росла, мне всегда казалось, что свидания и секс — зона контроля мужчин. Если они спали со всеми подряд, их считали «легендами», но, если так же вела себя женщина, с ней после такого никто бы не стал встречаться

Эмма Сэйлорганизатор секс-вечеринок, ориентированных на удовольствие женщин

На вечеринках, по ее словам, очень внимательно следят за безопасностью посетителей. Единственный инцидент, который смогла припомнить Сэйл, случился с молодым человеком, который принял столько виагры, что весь окоченел и не мог двинуть даже шеей. Ему пришлось ждать несколько часов, пока эффект препарата не сошел на нет.

Сэйл также призналась, что сама никогда не участвовала в секс-вечеринках, потому что ей это неинтересно. Она заявила, что ее «больше интересует свержение патриархата, чем поиск ярких сексуальных впечатлений».

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Что касается возраста посетительниц, то, по ее словам, на секс-вечеринки в клубах приходят в основном женщины от 20 до 30, а на выездные мероприятия подороже — женщины старше 40. Сэйл считает, что в Великобритании происходит что-то вроде сексуальной революции среди женщин постарше и гордится, что приложила к этому руку.

Ранее свингер из Великобритании, побывавший на десятках секс-вечеринок, рассказал об их темной стороне. По его словам, люди не всегда идут на подобные мероприятия добровольно.

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      Алиса Дмитриева
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