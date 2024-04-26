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18:26, 26 апреля 2024Россия

15-летняя школьница пропала после ссоры с матерью в российском городе

В Краснодаре разыскивают 15-летнюю школьницу, пропавшую после ссоры с матерью

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Краснодаре после ссоры с матерью пропала 15-летняя школьница. Об этом пишет Telegram-канал Kub Mash.

По информации канала, 25 апреля после школы девочка гуляла с подругами, а по пути домой исчезла. Перед этим она поссорилась с матерью из-за учебы. Россиянка заявила дочери, что заберет у нее телефон. При этом женщина утверждает, что до серьезного скандала не дошло. Она также подчеркнула, что раньше школьница не пропадала.

Фотография пропавшего подростка опубликована на странице поискового отряда «Лиза Алерт» по Краснодарскому краю в соцсети «ВКонтакте». Согласно информации, опубликованной волонтерами, в день пропажи девочка была одета в белую спортивную кофту, такого же цвета футболку, брюки цвета хаки и белые кроссовки. Кроме того, с собой у нее был бежевый рюкзак.

Ранее похожая история произошла в Башкирии. Там пятиклассница из города Учалы поссорилась с родителями из-за вейпа и ушла из дома. Как стало известно, девочка провела ночь у подруги, которая предложила ей отправиться в детский дом. Однако, когда школьница пришла в учреждение, сотрудники вернули россиянку родителям.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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