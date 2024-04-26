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17:58, 26 апреля 2024Экономика

Суд приостановил права кипрского владельца «Азбуки вкуса»

Арбитраж утвердил мировое соглашение по корпоративным правам «Азбуки вкуса»

Фото: Александр Вайнштейн / Коммерсантъ

Арбитражный суд Московской области утвердил мировое соглашение по делу о корпоративных правах между генеральным директором ООО «Городской супермаркет» (управляет сетью магазинов «Азбука вкуса») Денисом Сологубом и кипрским холдингом Demanor Investments Limited, которому принадлежит 99 процентов компании. Об этом со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел пишет «Интерфакс».

В рамках этого соглашения корпоративные права холдинга приостановлены, что позволит «Городскому супермаркету» перейти в российскую юрисдикцию, рассказали РБК в пресс-службе «Азбуки вкуса».

Сеть супермаркетов вошла в перечень хозяйственных обществ, являющихся экономически значимыми организациями (ЭЗО). Присутствие в нем означает, что компания может подать в арбитраж иск о приостановке корпоративных прав иностранных холдингов.

Соответствующий закон президент России Владимир Путин подписал в августе прошлого года. Первые шесть компаний в список были добавлены в марте этого года, и «Городской супермаркет» оказался одной из них.

Статус ЭЗО, помимо приостановки корпоративных прав, позволяет российским бенефициарам получить акции и доли компаний через суд, исключив иностранные холдинги из цепочки, или передать свои права кому-то другому. Также компании из списка получили право не раскрывать данные о своей деятельности, что было оформлено отдельным указом.

Ранее Арбитражный суд Московской области по иску Минпромторга приостановил права нидерландской X5 Retail Group N.V., управляющей сетями магазинов «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», на ее российскую дочернюю компанию ООО «Корпоративный центр ИКС 5».

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      Платон Щукин
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