Суд приостановил права нидерландской X5 Retail на российскую «дочку»

Минпромторг добился остановки прав нидерландской X5 Retail на российскую «дочку»

Арбитражный суд Московской области приостановил права нидерландской X5 Retail Group N.V., управляющей сетями магазинов «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», на ее российскую дочернюю компанию ООО «Корпоративный центр ИКС 5». Об этом говорится в сообщении на сайте головной компании.

Поводом для такого решения стал иск российского Минпромторга, удовлетворенный в полном объеме. X5 не получила полный текст вердикта и не осведомлена о его содержании, но понимает, что принадлежащие ей акции передадут дочерней компании.

X5 Retail Group N.V. пообещала опубликовать обновленную информацию после выхода полного текста решения суда, а также подчеркнула, что оно не окажет влияния на торговые операции в России.

В начале марта премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился внести в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО) первые шесть компаний, среди которых оказалась X5 Retail.

С помощью такого списка власти намерены заниматься деофшоризацией экономики, то есть возвращать их в Россию. Для попадания в перечень компания должна быть достаточно крупной, чтобы выполнить одно или несколько условий. Среди них наличие выручки в размере более 75 миллиардов рублей в год, стоимость активов более 150 миллиардов рублей, более четырех тысяч сотрудников в штате или же не менее десяти миллиардов рублей налогов, выплаченных за предыдущий год.