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13:13, 25 апреля 2024Экономика

Суд приостановил права нидерландской X5 Retail на российскую «дочку»

Минпромторг добился остановки прав нидерландской X5 Retail на российскую «дочку»

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Арбитражный суд Московской области приостановил права нидерландской X5 Retail Group N.V., управляющей сетями магазинов «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», на ее российскую дочернюю компанию ООО «Корпоративный центр ИКС 5». Об этом говорится в сообщении на сайте головной компании.

Поводом для такого решения стал иск российского Минпромторга, удовлетворенный в полном объеме. X5 не получила полный текст вердикта и не осведомлена о его содержании, но понимает, что принадлежащие ей акции передадут дочерней компании.

X5 Retail Group N.V. пообещала опубликовать обновленную информацию после выхода полного текста решения суда, а также подчеркнула, что оно не окажет влияния на торговые операции в России.

В начале марта премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился внести в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО) первые шесть компаний, среди которых оказалась X5 Retail.

С помощью такого списка власти намерены заниматься деофшоризацией экономики, то есть возвращать их в Россию. Для попадания в перечень компания должна быть достаточно крупной, чтобы выполнить одно или несколько условий. Среди них наличие выручки в размере более 75 миллиардов рублей в год, стоимость активов более 150 миллиардов рублей, более четырех тысяч сотрудников в штате или же не менее десяти миллиардов рублей налогов, выплаченных за предыдущий год.

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      Платон Щукин
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