Бельгия назвала срок отправки Украине истребителей F-16

Премьер Де Кроо: Бельгия может начать отправку Украине F-16 до конца 2024 года

Бельгия может начать отправку Украине истребителей F-16 до конца 2024 года и намерена сделать это как можно раньше. Такой срок назвал премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо, сообщает ТАСС.

«Мы приняли решение поставить наши F-16 Украине как можно раньше, передача начнется до конца этого года», — сообщил премьер в ходе совместной пресс-конференции с министром обороны Бельгии Людивин Дедондер.

По словам Дедондер, королевство намерено отправлять Украине истребители «с учетом получения [от США] новых самолетов F-35, чтобы не подорвать собственную обороноспособность».

Министр обороны также сообщила, что Бельгия выделит 200 миллионов евро, чтобы «подключиться к германской инициативе по поставкам средств ПВО на Украину в ближайшем будущем».

Ранее министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что первая партия истребителей F-16 прибудет на Украину летом 2024 года вместе с группой пилотов, прошедших обучение.