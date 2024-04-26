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20:52, 25 апреля 2024Моя страна

Нижегородские ученые разработали «когнитивный тренажер»

В Нижнем Новгороде создали тренажер для наркозависимых и пациентов с СДВГ

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Ученые из Нижнего Новгорода разработали «когнитивный тренажер» для пациентов с наркозависимостью, последствиями инсульта и СДВГ. Об этом сообщает региональная редакция «Аргументов и Фактов».

Уточняется, что разработка «Когнитом», созданная в Нижегородском государственном университете имени Н.И. Лобачевского (ННГУ), позволяет оценить когнитивные функции человеческого мозга с помощью теста Струпа, который ученые дополнили новыми заданиями.

Таким образом, тренажер помогает оценить когнитивные функции человеческого мозга по скорости принятия решений, качеству и количеству ошибок. С помощью него также можно диагностировать отклонения и проводить индивидуальные тренировки.

Как сообщили в пресс-службе ННГУ, на основе этих данных в перспективе планируется создать калькулятор эмоционального выгорания — он будет определять работоспособность человека на фоне нервного напряжения.

Ранее ученые ННГУ разработали новый способ борьбы с раком. Биофизики создали фотосенсибилизатор на основе порфиразина. Данное вещество после введения в организм пациента внутривенно накапливается в опухоли и разрушает ее клетки под воздействием света.

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      Марк Успенский
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