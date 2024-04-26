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18:24, 26 апреля 2024Экономика

Бузова объявила об окончании ремонта в своем «замке»

Телеведущая Ольга Бузова объявила, что завершила ремонт в квартире

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва» 

Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала, что завершила ремонт в своем «замке». О его окончании она объявила на красной дорожке гала-ужина премии «МУЗ-ТВ», пишет Telegram-канал «Звездач».

Звезда отметила, что осталась довольна результатом многолетней работы. «У меня очень лаконичный ремонт, который я делала три года. Там все к месту, нет перебора, все очень элегантно. Пока в моей квартире меня все устраивает. Я каждый раз возвращаюсь туда, радуюсь, улыбаюсь. Мне там очень хорошо. Это мой домик, мой замок», — поделилась эмоциями она.

Ранее в апреле стало известно, что Бузова потребовала у телеканала ТНТ дом за участие в телестройке «Дом-2». Певица рассказала, что пошла на шоу лишь потому, что победителям проекта полагался приз — дом, однако она его так и не получила.

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      Полина Кислицына
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