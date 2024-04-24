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18:57, 24 апреля 2024Экономика

Бузова потребовала у ТНТ дом

Ольга Бузова потребовала у ТНТ дом за участие в «Доме-2»

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певица и телеведущая Ольга Бузова потребовала у телеканала ТНТ дом за участие в телестройке «Дом-2». Звезда вспомнила об обещанном жилье в эфире программы «Утро. ТНТ».

Бузова вспомнила, что была самой популярной участницей телешоу. Кроме того, она сотрудничает с ТНТ 20 лет. «Почему я повелась на шоу? Там разыгрывался дом. На тот момент мы с Романом Третьяковым были единственной парой! Где мой дом?» — спросила Ольга.

Ранее стало известно, что Бузова подарила на юбилей своему отцу Игорю Бузову жилье. Об этом певица заявила на одном из своих концертов. При этом Ольга не стала раскрывать стоимость покупки и другие подробности о подарке.

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      Александра Качан
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