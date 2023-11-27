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15:14, 27 ноября 2023Среда обитания

Бузова подарила отцу квартиру

Певица Ольга Бузова подарила отцу на юбилей квартиру

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певица и телеведущая Ольга Бузова подарила своему отцу Игорю Бузову на юбилей квартиру. Об этом презенте звезда объявила на концерте в Москве, куда пришли ее родные, сообщил StarHit.

Отцу певицы исполнилось 60 лет. «У моего папы день рождения! Я очень люблю тебя, пап! Главный подарок, который ты получишь от меня в юбилей… Ты скоро в нем будешь жить», — рассказала Бузова. Она также поблагодарила его за жизнь и призвала поклонников беречь и ценить своих родителей. При этом телеведущая не стала разглашать информацию о расположении и стоимости объекта, так что пока это остается неизвестным.

Ранее в ноябре стало известно, что бывшая участница «Дома-2» Кристина Черкасова приобрела своей матери квартиру в Турции. Речь идет о двухкомнатном объекте в курортном городе — точную локацию блогерша не раскрыла.

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      Полина Кислицына
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