Бузова подарила отцу квартиру

Певица Ольга Бузова подарила отцу на юбилей квартиру

Певица и телеведущая Ольга Бузова подарила своему отцу Игорю Бузову на юбилей квартиру. Об этом презенте звезда объявила на концерте в Москве, куда пришли ее родные, сообщил StarHit.

Отцу певицы исполнилось 60 лет. «У моего папы день рождения! Я очень люблю тебя, пап! Главный подарок, который ты получишь от меня в юбилей… Ты скоро в нем будешь жить», — рассказала Бузова. Она также поблагодарила его за жизнь и призвала поклонников беречь и ценить своих родителей. При этом телеведущая не стала разглашать информацию о расположении и стоимости объекта, так что пока это остается неизвестным.

Ранее в ноябре стало известно, что бывшая участница «Дома-2» Кристина Черкасова приобрела своей матери квартиру в Турции. Речь идет о двухкомнатном объекте в курортном городе — точную локацию блогерша не раскрыла.