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19:12, 17 ноября 2023Среда обитания

Звезда «Дома-2» купила матери квартиру в Турции

Участница «Дома-2» Черкасова купила матери жилье в Турции дешевле, чем в Сургуте

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Бывшая участница «Дома-2» Кристина Черкасова купила своей матери квартиру в Турции. Об этом звезда телешоу рассказала в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Речь идет о двухкомнатной квартире в курортном городе — точную локацию блогерша не раскрыла. Внутри есть кухня-столовая, спальня и гостиная, а с балкона открывается вид на горы. По словам Черкасовой, жилье стоило дешевле, чем в ее родном Сургуте. Покупка обошлась телезвезде в 4,5 миллиона рублей, тогда как в российском городе подобные объекты стоят от 5,3 до 6,2 миллиона рублей.

Подписчики поздравили Черкасову и спросили, почему она до сих пор не приобрела собственный автомобиль. Блогерша в ответ призналась, что боится условий московского движения и постоянных пробок. Если она решит приобрести авто, то, скорее всего, сразу же наймет водителя для комфортной езды по городу.

Ранее другая экс-участница «Дома-2», Дарья Пынзарь, рассказала о судьбе своего дома в Москве после переезда в Турцию. По словам звезды реалити-шоу, строительство ее московского дома уже завершилось, однако на данный момент объект непригоден для проживания — в нем предстоит сделать ремонт.

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      Нина Ташевская
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