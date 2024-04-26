Экс-глава Минобороны Британии выступил против заморозки конфликта на Украине

Экс-министр обороны Британии Уоллес возразил идее заморозки конфликта на Украине

Экс-глава министерства обороны Великобритании Бен Уоллес выступил против заморозки конфликта на Украине. Так он прокомментировал идею лидера фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольфа Мютцениха об урегулировании кризиса. Его слова передает TRT Deutsch.

«Проблема с заморозкой в ​​том, что вы [НАТО] должны ее гарантировать (...) Но мы попробовали это, и украинцы сказали, что Великобритания, США, Германия и Франция не смогут ее обеспечить. Украинцы теперь могут требовать членства в НАТО в обмен на заморозку», — заявил бывший глава оборонного ведомства.

На вопрос, является ли подобный сценарий завершения конфликта жизнеспособным решением, Уоллес подчеркнул, что «не хочет спекулировать на эту тему», так как итоговое слово за Киевом.

Он также добавил, что без достаточных гарантий безопасности замораживание конфликта приведет лишь к тому, что Россия нарастит свой военный потенциал.

Ранее Уоллес допустил отправку Лондоном своего экспедиционного корпуса на Украину. По его мнению, государству нужно тратить 3 процента ВВП на оборону, потому что солдатам, которые служат национальной безопасности, необходимо «быть защищенными».