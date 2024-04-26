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18:41, 26 апреля 2024Путешествия

Иностранная авиакомпания уволила и оставила без зарплаты сотрудников из России

Shot: Air Samarkand уволила и оставила без зарплаты сотрудников из России

Фото: Alev Takil / Unsplash

Узбекская авиакомпания Air Samarkand сократила или вынудила уволиться и оставила без зарплаты ранее нанятых сотрудников из России. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Уволенный персонал рассказал изданию, что изначально иностранный перевозчик искал сотрудников именно из России. Им обещали командировки в Турцию и Юго-Восточную Азию, высокую зарплату и хорошие условия труда. В мае 2023 года большая часть из них уехала в Узбекистан, где несколько месяцев жила в гостинице, потому что Air Samarkand не могла начать летать из-за отсутствия необходимых сертификатов. Первый полет состоялся только в декабре 2023 года.

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Россияне также пожаловались, что во время простоя зарплата им приходила с задержками, а руководство авиакомпании обещало исправить ситуацию, как только стартуют регулярные рейсы. По данным источника, в 2024 году самолеты Air Samarkand начали активно летать, однако сотрудникам из России зарплату все равно не платили.

Позже в компании начались сокращения: руководство решило попрощаться с 45 россиянами, не выплатив им зарплату за четыре месяца. Еще 30 соотечественников написали заявления по собственному желанию, также не получив положенные за два месяца оклады.

Как сообщает издание, бывшие пилоты и бортпроводники обратились в местную трудовую инспекцию и посольство России.

Сообщения о том, что россияне стали жаловаться на условия труда в Air Samarkand, появились в феврале 2024 года. Сначала им систематически задерживали зарплаты, а потом выплаты и вовсе прекратились.

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      Алина Черненко
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