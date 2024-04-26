Психолог назвала простые способы поднять самооценку

Психолог Светлана Ходаревская рассказала, что самооценка человека начинает формироваться еще в детстве, поэтому ребенок, которого постоянно критикуют, вырастает неуверенным в себе человеком. Простые способы поднять самооценку, чтобы наладить жизнь, специалистка назвала «Ленте.ру»

Ходаревская объяснила, что на самооценку влияют отношение родителей, сверстников, педагогов. Если в детстве ребенок постоянно подвергался критике, сравнениям и пренебрежительному отношению, то у него могут развиться комплексы. Однако решить эту проблему можно, если перестать сравнить себя с другими.

«Человеку необходимо уважать свою индивидуальность, научиться распознавать свои сильные и слабые стороны. Также важно принимать себя со всеми достоинствами и недостатками», — отметила Ходаревская.

Важным шагом на пути улучшения самооценки станет отказ от жертвенности в пользу других, добавила психолог.

Заботьтесь о себе, своем эмоциональном состоянии, своем теле. Перестаньте думать о других. Задавайте себе вопросы: «А что нужно мне?», «Чего я хочу?», и действуйте в соответствии с ответами на них Светлана Ходаревская психолог

Людям с заниженной самооценкой она также посоветовала поменять окружение. Рядом должны находиться те, кто способен поддержать, понять и даже выразить критику, но конструктивно.

Напоследок Ходаревская рекомендовала менять свое мышление и уделять больше времени саморазвитию. «Много читайте, смотрите фильмы, общайтесь с людьми, которые знают больше вас», — посоветовала она.

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