Минобороны заявило о продвижении мотострелков под Авдеевкой

Минобороны: ЗРК «Оса» обеспечил продвижение мотострелков под Авдеевкой

Системы противовоздушной обороны (ПВО) обеспечили продвижение групп мотострелков под Авдеевкой. Об этом сообщили в Минобороны, передает РИА Новости.

«Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Оса" группировки войск "Центр" уничтожил БПЛА противника, обеспечив продвижение штурмовых групп мотострелков на авдеевском направлении», — заявили в Минобороны.

Там добавили, что специфика ЗРК «Оса» дает возможность обнаруживать и уничтожать малогабаритные беспилотные летательные аппараты на дистанции более 10 километров.

Ранее в оборонном ведомстве отчитывались об уничтожении пунктов управления беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Удар наносился артиллерий группировок войск «Днепр» — в результате были поражены два пункта управления беспилотниками на правом берегу Днепра в Херсонской области.