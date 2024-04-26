Мир назвали главной ценностью российской молодежи

«Ведомости»: в МГУ назвали мир и свободу одними из главных ценностей молодежи

Мир и свобода являются одними из главных ценностей российской молодежи. Об этом говорится в монографии, опубликованной под редакцией профессоров МГУ Антонины Селезневой и Сергея Перевезенцева, выводы исследования приводят «Ведомости».

В исследовании, охватившем россиян в возрасте от 14 до 30 лет, говорится, что главной политической ценностью назвали мир более 70 процентов респондентов, безопасность — 68 процентов, а свободу — 59,7 процента. Также в списке главных ценностей молодежи были названы права человека — такой ответ дали 67,3 процента опрошенных.

Одной из наименее значимых ценностей для молодых россиян оказалась традиционность — ее назвали лишь 22,1 процента опрошенных. Также в исследовании сообщается, что российская молодежь не имеет однозначного представления о том, в какой сфере политики успешна Россия: 16,5 процента заявили, что во внутренней, и почти столько же — 14,4 процента, что во внешней.

Ранее фонд «Общественное мнение» раскрыл уровень доверия россиян к вновь избранному президентом страны Владимиру Путину и сообщил, что 80 процентов респондентов назвали работу Путина на посту главы государства хорошей.