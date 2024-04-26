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11:40, 26 апреля 2024Россия

Раскрыт уровень доверия россиян к Путину

ФОМ: президенту Путину доверяют 79 процентов россиян

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) раскрыл уровень доверия россиян к вновь избранному президентом страны Владимиру Путину. Результаты соответствующего опроса опубликованы на сайте организации.

Так, уровень доверия жителей страны составил 79 процентов.

80 процентов респондентов назвали работу Путина на посту главы государства хорошей (этот показатель упал на 3 процентных пункта). 55 процентов жителей страны также положительно оценили работу правительства (минус 4 процентных пункта). Столько же процентов проголосовавших оценили работу главы кабинета министров Михаила Мишустина как хорошую (минус 5 процентных пункта).

Опрос «ФОМнибус» проводился с 19 по 21 апреля. В нем приняли участие 1500 респондентов из 104 населенных пунктов 53 субъектов России.

В январе пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что уровень доверия россиян к Путину остается стабильно высоким на протяжении многих лет. Это, по словам представителя Кремля, говорит об одобрении гражданами действий президента, а также о том, что люди видят результаты его работы.

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      Анастасия Алимпиева
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