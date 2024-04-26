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19:21, 26 апреля 2024Из жизни

Мошенница влюбила в себя мужчин и выманила у них 92 миллиона рублей

В Японии мошенница выманила 155 миллионов иен у влюбленных в нее мужчин

Фото: Akiyoko / Shutterstock / Fotodom

Жительница Японии влюбила в себя пользователей приложения для знакомств и выманила у них 155 миллионов иен (92,7 миллиона рублей). Об этом сообщает Japan Today.

25-летняя Маи Ватанабэ неоднократно знакомилась с мужчинами в сети и втиралась к ним в доверие. Когда жертвы влюблялись в девушку, та выманивала у них крупные суммы денег. Так, в период с марта 2021 года по август 2023 года мошенница внушила 50-летнему мужчине, что ей якобы нужно срочно вернуть долг и только он может ей помочь. Она получила от жертвы порядка 117 миллионов иен (70 миллионов рублей).

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Позже Ватанабэ поступила аналогичным образом с двумя другими мужчинами, выманив у них в общей сложности около 38 миллионов иен (22,7 миллиона рублей) в период с апреля по август 2023 года. Отмечается, что девушка не только обманывала мужчин, но даже обучила этому другую женщину. Ватанабэ продала ей руководство, как вынуждать мужчин отдавать свои деньги.

В конце концов она попалась полиции. Суд приговорил девушку к девяти годам тюремного заключения и оштрафовал ее на восемь миллионов иен (4,7 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что миллионер из Таиланда влюбился в мошенницу, несколько лет встречался с ней на расстоянии и лишился более 63 миллионов бат. Аферистка выдавала себя за красивую девушку по имени Айс.

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      Алиса Удовик
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