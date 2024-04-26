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11:05, 26 апреля 2024Путешествия

Направляющиеся в Турцию россияне застряли в аэропорту на 12 часов

Вылет самолета Southwind в Анталью из Екатеринбурга задержали почти на 12 часов

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Направляющиеся в Турцию россияне застряли в аэропорту Екатеринбурга почти на 12 часов. Об этом пишут «Урал Ведомости».

Непредвиденная ситуация произошла с пассажирами Southwind, летевшими из российского города в Анталью. Изначально вылет самолета был назначен на 02:30 утра (00:30 мск) 26 апреля, однако его перенесли сначала на 05:25 (03:23 мск), потом на 11:50 (09:50 мск), а затем на 14:20 (12:20 мск).

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«На звонки авиакомпания не отвечает, туроператор тоже не сообщает ничего, кроме "ждите, ориентируйтесь на онлайн-табло аэропорта"», — рассказала TourDom турагент. Информации о причинах такой длительной задержки до сих пор нет, что вызывает беспокойство путешественников.

Ранее в аэропорту Норильска из-за тумана временно ограничили прием и вылет самолетов. Из-за непогоды на севере России застряли более тысячи человек.

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      Фариза Бацазова
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