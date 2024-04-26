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13:26, 26 апреля 2024Силовые структуры

Офицер ФСБ брал взятки от организаторов азартных игр и получил 17 лет колонии

Суд в Челябинске дал 17 лет офицеру ФСБ за взятки от преступного сообщества

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Челябинский гарнизонный военный суд огласил приговор в отношении офицера пограничного управления ФСБ, который в составе преступного сообщества способствовал деятельности незаконного казино за взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе.

Военнослужащего признали виновным по части 3 статьи 171.2 («Незаконные организация и проведение азартных игр»), части 3 статьи 210 («Организация преступного сообщества с использование своего служебного положения») и пункту «в» части 5 статьи 290 («Получение взятки в крупном размере») УК РФ, приговорив к 17 годам колонии строгого режима. Его также лишили права занимать определенные должности на пять лет.

Установлено, что офицер был участником преступного сообщества по организации азартных игр. За полученную через посредника взятку он способствовал работе незаконного казино и предупреждал его организаторов о проверках.

В суде уточнили, что за период существования нелегальный бизнес смог заработать более 200 миллионов рублей.

Ранее полицейские в Приангарье накрыли бильярдный клуб с незаконной игорной деятельностью. Возбуждено дело по части 3 статьи 171.2 («Незаконные организация и проведение азартных игр») УК РФ.

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      Олеся Мицкевич
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