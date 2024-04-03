Российские силовики накрыли бильярдный клуб с незаконной игорной деятельностью

В Приангарье силовики накрыли бильярдный клуб с незаконной игорной деятельностью

В Приангарье полицейские накрыли бильярдный клуб с незаконной игорной деятельностью. Об этом «Ленте.ру» сообщили МВД России.

По данным ведомства, силовики узнали, что в одном из заведений проводятся подпольные азартные игры. Они приехали по адресу и задержали девятерых жителей городов Ангарска и Усолья-Сибирского, в том числе организатора, управляющего, менеджера, кассира и дилера.

Во время обыска из бильярдного клуба изъяли три игровых стола, фишки, карты, полмиллиона рублей, три ноутбука, сотовые телефоны и документацию. Возбуждено дело по части 3 статьи 171.2 («Незаконные организация и проведение азартных игр») УК РФ. Управляющий игорным клубом помещен под подписку о невыезде.

Ранее стало известно, что полицейские в Махачкале накрыли притон, которым управляла 65-летняя женщина.