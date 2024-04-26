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13:35, 26 апреля 2024Россия

Песков порассуждал о завершении спецоперации

Песков: рано или поздно спецоперация завершится успехом России
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Рано или поздно специальная военная операция (СВО) завершится успехом России. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

Так он ответил на вопрос о выстраивании отношений Москвы с европейскими странами.

«Специальная военная операция рано или поздно завершится успехом для нас», — сказал представитель Кремля.

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Накануне пресс-секретарь президента заявил, что ситуация в зоне проведения специальной военной операции является красноречивой и однозначной. «Но мы по-прежнему не устаем повторять, что все вот эти новые и новые партии оружия, которое уже наверняка готово (...), они не изменят динамику на фронте», — сказал он.

ЖЗЛ
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