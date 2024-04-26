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18:36, 26 апреля 2024Бывший СССР

Премьер Литвы призвала готовиться к прекращению военной помощи США Украине

Премьер Литвы Шимоните: надо готовиться, что пакет помощи США будет последним
Ингрида Шимоните

Ингрида Шимоните . Фото: Ints Kalnins / Reuters

Западу надо готовиться, что одобренный пакет военной помощи США Украине станет последним. Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в интервью LRT.

Шимоните прокомментировала принятие Конгрессом США пакета помощи Киеву после продолжительных дискуссий. Она призвала европейских политиков задуматься о возможном прекращении военных поставок США.

«Мы должны подготовиться таким образом, чтобы, если это была последняя поставка, (...) мы должны были быть готовы», — заявила литовский премьер. По ее мнению, это означает, что проблемы в Европе становятся еще более серьезными. Политик также отметила действия министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса по военной помощи Киеву.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил об увеличении помощи ЕС Украине в случае прекращения поддержки США. Он также подчеркнул, что продолжит требовать от компаний военно-промышленного комплекса наращивания темпов производства.

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      Юрий Леонов
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