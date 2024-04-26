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15:34, 26 апреля 2024Россия

Путин призвал поддержать отличившихся бойцов СВО на выборах

Путин призвал партии выдвигать и поддерживать отличившихся бойцов СВО на выборах

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Президент России Владимир Путин призвал политические партии выдвигать и поддерживать на выборах отличившихся бойцов специальной военной операции (СВО), передает РИА Новости.

По мнению главы государства, из военной среды стоит черпать кадры.

«Мы должны выбирать на будущую работу, выбирать людей, которые готовы служить России, которые служат России сейчас, не жалея своего здоровья и жизни», — отметил президент на встрече с членами Совета законодателей при Федеральном собрании РФ.

До этого Путин запретил работодателям увольнять вдов погибших участников спецоперации на Украине.

Документ направили в Государственную Думу депутат от партии «Единая Россия» Игорь Антропенко и сенатор Дмитрий Перминов. Соответствующие изменения будут внесены в статью 261 Трудового кодекса России.

ЖЗЛ
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