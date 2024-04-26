МВД раскрыло изъятую сумму у связанных с платформой Hydra подозреваемых

МВД изъяло 350 млн рублей у подозреваемых, связанных с платформой Hydra

Сотрудники полиции изъяли более 200 электронных носителей и 350 миллионов рублей у подозреваемых, связанных с интернет-платформой Hydra. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении фигурантов, связанных с деятельностью платформы, возбужден ряд уголовных дел. В ходе обысков по местам их проживания, помимо электронных носителей и денежных средств, были изъяты четыре цифровых кошелька с криптовалютой и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

По данным ведомства, Hydra в течение нескольких лет действовала в теневом сегменте сети, предоставляя доступ к незаконным товарам и услугам, в том числе наркотикам. Получая доход от преступной деятельности, участники сообщества вкладывали деньги в автомобили, недвижимость и предметы роскоши на территории различных регионов России.

Ранее полицейские в Санкт-Петербурге задержали 73-летнего гражданина Канады, который находится в межгосударственном розыске за финансовые махинации.