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08:48, 26 апреля 2024Путешествия

Россиянам рекомендовали направления для поездок на майские праздники

Депутат Тарбаев: для отдыха на майские праздники подойдет Калининград или Кавказ

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев рассказал россиянам, куда можно отправиться на майские праздники. Его слова приводит РИА Новости.

В качестве возможного направления для отпуска он рекомендовал Калининград. Тарбаев отметил, что город отмечает 300-летие со дня рождения философа Иммануила Канта, в связи с этим подготовлены особые программы для гостей.

Кроме того, депутат посоветовал провести майские праздники на Кавказе, в частности в Минеральных Водах, Владикавказе, Архызе или Домбае. «В мае снег еще лежит на вершинах гор, а внизу царит комфортная и приятная погода для прогулок по различным экомаршрутам. Горы, водопады, отдых на природе — все это способствует перезагрузке организма после долгой зимы», — пояснил он.

Ранее аналитики финтех-компании ЮMoney и онлайн-сервиса бронирования жилья «Суточно.ру» выяснили, что Пятигорск, Краснодар и Екатеринбург стали самыми недорогими городами для отдыха на майские праздники.

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      Марина Совина
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