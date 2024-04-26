Россиянка заявила о похищении прошедшего чеченского войну брата

161.ru: жительница Ростова заявила о похищении прошедшего чеченского войну брата

Жительница Ростова-на-Дону заявила о похищении брата из Смоленска, прошедшего вторую Чеченскую войну (официально — часть контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона). Об этом стало известно региональному порталу 161.ru.

Женщина пояснила, что ее родственник исчез с вокзала в центре российского города. Она отметила, что ее брат приехал в Ростов для прохождения лечения в ожоговом центре.

По словам горожанки, родственник связался с ней по телефону. Он рассказал, что на вокзале к нему подошли неизвестные люди, начали с ним разговаривать по поводу работы. «Потом сказал, что везли его из Ростова куда-то примерно три часа. И теперь вокруг него поля и теплицы. Я услышала на фоне посторонний голос», — поделилась она.

Женщина обратилась в отдел полиции Ворошиловского района, оставила заявление. Чтобы ускорить поиски, она пошла в прокуратуру того же района. В правоохранительных органах ей пообещали снять записи камер на вокзале и провести пеленгацию телефона, чтобы найти мужчину.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае пять мужчин похитили и избили двоих человек ради 150 тысяч рублей.