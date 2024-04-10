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20:22, 10 апреля 2024Силовые структуры

Пятеро мужчин похитили и избили двоих россиян ради денег

В Приморье пять мужчин похитили и избили двоих человек ради 150 тысяч рублей

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Приморском крае пять мужчин похитили двух человек ради 150 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По данным ведомства, днем 2 февраля россиянин и четверо иностранцев насильно затащили потерпевших в Toyota Noah около торгового центра на Рабочей улице в Артеме и увезли в лес. Они избивали пострадавших и требовали передать им деньги. Родственник одного из похищенных перевел 150 тысяч рублей подозреваемым, и они отпустили жертв.

Возбуждено дело по пунктам «а, в, г, ж, з» части 2 статьи 126 («Похищение человека, группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, оружия или предметов, используемых в качестве оружия, в отношении двух лиц, из корыстных побуждений») УК РФ. Всех фигурантов задержали, они уже помещены в СИЗО.

Ранее стало известно, что суд в Хабаровском крае приговорил к семи годам колонии особого режима 61-летнего местного жителя, который похитил отвергнувшую его женщину.

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      Екатерина Кашурникова
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