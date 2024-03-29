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08:25, 29 марта 2024Силовые структуры

Россиянин похитил отвергнувшую его женщину и получил семь лет колонии

Жителю Хабаровска дали 7 лет колонии за похищение отвергнувшей его женщины

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Суд в Хабаровском крае приговорил к семи годам колонии особого режима 61-летнего местного жителя, который похитил отвергнувшую его женщину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Его признали виновным по пунктам «в» и «г» части 2 статьи 126 («Похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия и применением предмета, используемого в качестве оружия») УК РФ.

В суде установлено, что данный инцидент произошел в августе 2023 года. Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проследовал в подсобное помещение по месту работы 36-летней женщины, которая его отвергла, и предложил поговорить. Получив отказ, мужчина обхватил шею потерпевшей и приставил к ней нож, а затем, угрожая убийством, потребовал пойти к нему домой. Действия злоумышленника пресекли очевидцы.

Ранее суд в Луганской народной республике приговорил к пяти годам лишения свободы 37-летнего мужчину, который похитил местную жительницу и ее ребенка в центре Северодонецка.

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      Олеся Мицкевич
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