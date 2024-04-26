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08:37, 26 апреля 2024Россия

Российский подросток прожил с пулей в теле пять лет

«Фонтанка»: в Санкт-Петербурге подросток прожил с пулей в теле пять лет

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге подросток прожил с пулей в теле пять лет. Ее случайно удалось обнаружить во время МСКТ (мультиспиральной компьютерной томографии) в Педиатрическом университете. Об этом стало известно «Фонтанке».

Как выяснило издание, у 14-летнего школьника с диагнозом «килевидная грудь» во время исследования заметили инородное тело в мягких тканях в области яремной ямки.

Мальчика прооперировали — вытащили деформированную пулю от пневматического оружия. Сейчас несовершеннолетний находится в состоянии средней тяжести.

Более пяти лет назад юноша выстрелил в маленького пациента из пневматического оружия. Тогда делом заинтересовались сотрудники полиции.

Подростку нужна еще одна, уже плановая операция. Тактику дальнейшего лечения будут определять хирурги, разъяснили в Педиатрическом университете.

Ранее сообщалось, что 47-летней жительнице Новосибирска удалили 13-килограммовый кожно-жировой «фартук» на животе после ее радикального похудения.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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