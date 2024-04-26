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17:52, 26 апреля 2024Силовые структуры

Российского адвоката отправили в колонию за угрозы оружием охранникам ресторана

Суд Москвы дал 5 лет адвокату Удуняну, угрожавшему оружием охранникам ресторана

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Пресненский районный суд Москвы огласил приговор в отношении адвоката Геннадия Удуняна, угрожавшего оружием охранникам одного из столичных ресторанов, и Дениса Федорова, сотрудника СИЗО, где обвиняемый содержался под стражей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе.

Удуняна признали виновным по статьям 213 («Хулиганство»), 139 («Нарушение неприкосновенности жилища»), 115 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью») и 291.2 («Мелкое взяточничество») УК РФ, приговорив к пяти годам колони общего режима, а Федорова – по статьям 291.2 («Мелкое взяточничество») и 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ, приговорив к 3 годам и 1 месяцу колонии с лишением права занимать должности в правоохранительных органах и органах самоуправления.

По версии следствия, Удунян устроил скандал в ресторане Москвы в октябре 2021 года. Сначала он поссорился с другими посетителями, а затем направил пистолет на охранников заведения. На тот момент суд избрал в отношении него меру пресечения в виде запрета определенных действий, однако после избиения бывшей возлюбленной и ее партнера мужчина оказался в СИЗО.

Находясь под стражей, адвокат попросил одного из местных сотрудников – Дениса Федорова – доставлять морепродукты и алкоголь в его камеру за взятку. Впоследствии обоим выдвинули обвинения во взяточничестве.

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      Олеся Мицкевич
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