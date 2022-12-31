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12:57, 31 декабря 2022Силовые структуры

Скандального российского адвоката отправили в СИЗО

Адвокат Удунян, защищавший блогера Била, отправлен в СИЗО из-за избиения девушки
СюжетДТП в Москве:

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Российский адвокат Геннадий Удунян, известный по защите блогера Эдварда Била и экс-чиновника Минпромторга Дениса Пака, отправлен в СИЗО решением Пресненского суда Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в Telegram.

Удуняну изменили меру пресечения с запрета определенных действий на заключение под стражу. Скандальный адвокат пробудет в изоляторе как минимум до 25 января 2023 года. Он обвиняется по трем статьям УК РФ — об умышленном причинении легкого вреда здоровью, нарушении неприкосновенности жилища с применением насилия и хулиганстве.

Как уточняет РБК, Удуняну запрещали определенные действия из-за расследования дела о драке около ресторана, произошедшей в октябре 2021 года. Тогда после ссоры с посетителями он направил пистолет на охранников ресторана.

Позднее, в ноябре текущего года, он избил в гостинице свою бывшую девушку Дарью Глушакову, экс-супругу футболиста Дениса Глушакова. Удунян отверг обвинения в избиении. Однако из-за подозрений в нападении адвоката и перевели в СИЗО.

Удунян известен тем, что защищал блогера Эдварда Била по делу о массовом ДТП в Москве и чиновника Минпромторга Дениса Пака, которого избили стулом футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в московском ресторане.

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Антон Похиляк
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