Российский адвокат попал под следствие из-за скандала в рыбном ресторане

СКР возбудил дело против адвоката Удуняна за скандал с пистолетом в московском ресторане

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против московского адвоката Геннадия Удуняна из-за устроенного им скандала в рыбном ресторане Москвы. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По предварительным данным, поздним вечером 23 октября 2021 года между адвокатом и посетителями произошел конфликт, переросший в драку. Охрана вывела Удуняна на улицу, где он, достав из своего автомобиля Rolls-Royce Cullinan «предмет, похожий на пистолет», передернул затвор и направил его на работников ресторана. Поскольку он является спецсубъектом из-за статуса адвоката, то привлечь его к уголовной ответственности по статье о хулиганстве можно было лишь с санкции руководителя московского управления СКР. Он подписал постановление о возбуждении дела против Удуняна 20 октября 2022 года.

21 октября следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения.

Защита связывает расследование с профессиональной деятельностью адвоката. Также указывается на то, что потерпевшие по делу не считают себя таковыми. Удунян непричастен к противоправным действиям, отмечает его адвокат Павел Лапшов. По его словам, руководство Адвокатской палаты Москвы будет внимательно следить за расследованием дела Удуняна.

Он известен тем, что защищал блогера Эдварда Била по делу о массовом ДТП в Москве и чиновника Минпромторга Дениса Пака, которого избили стулом футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в московском ресторане.