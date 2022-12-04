Российский адвокат отреагировал на обвинения в избиении экс-жены футболиста

«Пятый канал»: адвокат Удунян заявил, что не избивал бывшую жену футболиста Глушакова

Адвокат Геннадий Удунян, который по данным СМИ, якобы избил бывшую жену экс-футболиста «Спартака» и сборной России Дениса Глушакова, Дарью Глушакову, заявил, что не делал этого. Об этом сообщает «Пятый канал».

«Вранье полнейшее. Я ее пальцем не трогал, я пришел в отель и увидел, что она в номере с моим товарищем. И они там вытворяли грязные вещи с применением каких-то устройств. Я аж испугался этого всего и оттуда убежал», — сказал Удунян, реагируя на обвинения.

По словам адвоката, они не расставались, но экс-жена Глушакова снова повторила сценарий своих предыдущих отношений. «Она мне изменила и сейчас выбрала такую тактику защиты. Натура такая у человека. Что с мужем было, то и со мной», — заключил Удунян.

Ранее издание Baza сообщило, что Дарья Глушакова была избита Геннадием Удуняном в отеле в центре Москвы, где она находилась со своим молодым человеком. Удунян приехал в отель разобраться с соперником. В ходе скандала он ударил Дарью по голове. Медики диагностировали у нее сотрясение головного мозга.