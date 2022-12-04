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03:01, 4 декабря 2022Россия

Бывшую жену российского футболиста избили в центре Москвы

Baza: адвокат Удунян избил бывшую жену футболиста Глушакова в отеле в центре Москвы

Фото: Telegram-канал Baza

В отеле в центре Москвы избита бывшая жена экс-футболиста «Спартака» и сборной России Дениса Глушакова, Дарья Глушакова. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

По словам Дарьи, нападение произошло в отеле «Лотте Плаза» вечером 23 ноября. По предварительным данным, девушка находилась там со своим молодым человеком. Об этом узнал ее бывший ухажер — адвокат Геннадий Удунян.

Удунян приехал в отель разобраться со своим соперником. В ходе скандала он ударил Дарью по голове. Девушка обратилась в больницу. Медики диагностировали у нее сотрясение головного мозга и отправили домой.

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что Главное следственное управление (ГСУ) Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело в отношении Геннадия Удуняна. В октябре прошлого года он якобы устроил скандал в популярном столичном ресторане La Maree, при этом угрожая своим оппонентам предметом, похожим на пистолет. Защита Удуняна настаивает на его непричастности к противоправным действиям, считая, что его преследуют за профессиональную деятельность.

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Марина Совина
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