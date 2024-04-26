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13:45, 26 апреля 2024Моя страна

Российскую свалку накрыли гигантским «покрывалом»

В Омске начала устанавливать рекультивационные покрытия на мусорном полигоне

Кадр: Telegram-канал «Мэр Омска Сергей Шелест»

В Омске продолжаются работы по ликвидации мусорного полигона в Советском округе. Об этом рассказал в своем Telegram-канале мэр города Сергей Шелест.

«На объекте работает компания ООО "БМТ-сервис", которая ранее успешно завершила работы на одной из городских свалок. Сумма муниципального контракта составляет почти 840 миллионов рублей», — рассказал он.

По словам Шелеста, сейчас на свалке устанавливают рекультивационные покрытия, систему дегазации, а также перемещают плодородный грунт на покрытие полигона.

Мэр Омска добавил, что завершить работы планируют до конца мая.

Ранее сообщалось, что правительство России разработало дополнение к законопроекту о выявлении и ликвидации незаконных свалок. Новая версия законопроекта разделяет полномочия муниципальных и региональных властей в борьбе с незаконными захоронениями мусора.

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