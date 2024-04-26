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08:30, 26 апреля 2024Забота о себе

Сексолог раскрыла правду о среднем размере пениса

Фото: Kelly Sikkema / Unsplash

Психотерапевт, сексолог Кейт Мойл призвала мужчин не беспокоиться о размере своих гениталий. Правду о среднем размере пениса она раскрыла в беседе с изданием Metro.

По словам Мойл, одно исследование об образе мужского тела показало, что 68 процентов мужчин в той или иной степени переживают из-за размера половых органов. Однако, по ее словам, не существует последовательных данных о нормальной или средней величине пениса. «Наши представления о половых органах в основном основаны на идеях о мужественности в сочетании с образами тел из интернета. Все это подпитывает беспокойство, заставляет сравнивать, тревожиться и опасаться», — говорит Мойл.

Психотерапевт подчеркнула, что именно негативное восприятие своего тела, а не размер гениталий ухудшает качество интимной жизни. Она предупредила, что из-за беспокойства могут появиться трудности с эрекцией и возбуждением.

Также Мойл добавила, что для большинства женщин размер половых органов не является приоритетом при выборе партнера. Более того, по словам эксперта, от него не зависит и степень сексуальной удовлетворенности.

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      Алиса Дмитриева
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