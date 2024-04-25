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05:15, 25 апреля 2024Забота о себе

Перечислены главные преимущества утреннего секса

Фото: Unsplash

Утренний секс помогает повысить продуктивность, снижает уровень стресса и даже предотвращает депрессию. Эти и некоторые другие преимущества близости по утрам назвала сексолог Марла Рене Стюарт изданию Men's Health.

Специалистка уверена, что секс — это хорошее начало дня, особенно выходного, когда есть время на прелюдию и ласки. По ее словам, в процессе близости в кровь поступает большая доза эндорфинов — гормонов, которые улучшают настроение и дают ощущение расслабленности. Кроме того, после секса повышается уровень окситоцина, говорит сексолог. Это еще один гормон, помогающий бороться со стрессом и укрепляющий привязанность к партнеру.

Утренний секс — это удивительный способ сохранить верность в паре, так как влюбленные оказываются в центре внимания друг друга

Марла Рене Стюартсексолог
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Также сексолог считает, что секс по утрам помогает справиться с тревогой, стрессом и в некоторых случаях предотвращает депрессию. В заключение Стюарт добавила, что многие мужчины предпочитают заниматься любовью по утрам, так как после пробуждения уровень тестостерона выше и ощущения от процесса обычно интенсивнее.

Ранее врач-уролог Загид Асаханов посоветовал мужчинам есть свеклу для улучшения потенции. По его словам, овощ богат полезными нитратами, которые способствуют улучшению кровообращения.

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      Алиса Дмитриева
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